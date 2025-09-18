الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا، حيث زادت بمعدل 10 جنيهات للجرام الواحد باختلاف الأعيرة، مقارنة بتعاملات اليوم السابق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تسيطر على أسواق الذهب المحلية والعالمية، متأثرة بعدة عوامل داخلية وخارجية، من بينها التغيرات الأخيرة في السياسات النقدية على المستوى الدولي.

«الحق نفسك».. سعر الذهب يقفز 10 جنيهات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا وتداولًا بين المصريين، حوالي 4920 جنيهًا للشراء، ليمثل هذا السعر زيادة ملحوظة تشهدها حركة البيع والشراء في أسواق الذهب. أما الذهب عيار 24، فقد سجل 5622 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى سعرًا من بين الأعيرة المتداولة، ويأتي في المرتبة التالية من حيث الإقبال بعد عيار 21. وبالنسبة للذهب عيار 18، المفضل لدى فئات واسعة من الشباب المقبلين على الزواج نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالأعيرة الأعلى، فوصل سعره إلى 4217 جنيهًا للجرام.

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد ارتفع هو الآخر ليسجل 39360 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على المعدن الأصفر، سواء من قبل المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، أو المواطنين الراغبين في الادخار. وتعكس هذه الأسعار اتجاهات السوق الذي بات يشهد حالة من الترقب بسبب التطورات المالية الدولية.

على الصعيد الاقتصادي العالمي، أعلنت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، ليصبح النطاق الجديد بين 4% و4.25%. ويعد هذا القرار الأول من نوعه خلال عام 2025، وكذلك أول خفض منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فترة طويلة حافظ خلالها الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تعديل.

وقد اتخذ هذا القرار في توقيت تتزايد فيه الدعوات والضغوط من جانب الرئيس الأمريكي نفسه، دونالد ترامب، والذي طالب مرارًا بتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الاقتصاد وتقوية سوق الأوراق المالية. في المقابل، واصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نهج الحذر في اتخاذ القرار، معتمدًا على تقييم دقيق لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي، وخصوصًا معدلات التضخم ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يلقي أثر هذا القرار بظلاله على الأسواق العالمية، بما فيها السوق المصرية، إذ غالبًا ما يؤدي خفض الفائدة في الولايات المتحدة إلى تحركات في أسعار الدولار وأسواق المال والسلع الأخرى، ومنها الذهب. ويعزز هذا من احتمالية استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تزايد الإقبال على الذهب كأداة للادخار والتحوط ضد تقلبات السياسة النقدية وأسعار العملات الأجنبية.

ويتابع المواطنون المصريون باهتمام التطورات المرتبطة بأسعار الذهب محليًا وعالميًا، خاصة مع ارتباط ذلك بعدة عوامل داخلية مثل معدلات التضخم، وسعر العملة المحلية مقابل الدولار، بجانب اضطرابات الاقتصاد العالمي. وخلال الفترة الأخيرة، اتجهت شريحة واسعة من المصريين إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما عزز من ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على هذا المعدن النفيس.

وبين استمرار الارتفاعات الأخيرة وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، تظل أسعار الذهب في مصر مرشحة لمزيد من التقلبات، مما يدفع المستثمرين والمواطنين على حد سواء إلى متابعة مستجدات السوق عن كثب، تحسبًا لأي تطورات قد تؤثر على مستقبل حركة الأسعار في المرحلة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي