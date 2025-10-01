الرياض - كتبت رنا صلاح - حافظت أسعار الذهب على مستوياتها القياسية خلال تداولات يوم الأربعاء، إذ بقي المعدن الأصفر مستقرًا عند أعلى نقطة تاريخية له وسط تزايد توجه المستثمرين نحو الأدوات المالية الآمنة في ظل تصاعد القلق جراء دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي حيز التنفيذ واحتمالات تباطؤ الاقتصاد بعد صدور بيانات سوق عمل أمريكية أضعف من المتوقع، مما عزز الرهانات على إقدام الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة قريبًا.

«نبيع ولا نشتري».. سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 5971 جنيها في مصر اليوم

وفي السوق المصرية، واصل الذهب تسجيل أرقام قياسية مع استقرار سعر الجرام عيار 24 عند 5971 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 حوالي 5225 جنيهًا، في حين وصل سعر عيار 18 إلى 4461 جنيهًا للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فقد قفز ليسجل 41800 جنيه. وشهدت الأونصة عالميًا ارتفاعًا بنسبة 0.9% لتسجل مستوى تاريخي جديد عند 3895 جنيه للجرام، بعدما افتتحت جلسة اليوم عند 3860 دولار للأونصة، ووصلت خلال التداولات إلى 3892 دولار للأونصة، حسب بيانات جولد بيليون للتحليل الفني.

ويعتبر أداء الذهب في شهر سبتمبر لافتًا، إذ ارتفع بنحو 12% بعد أن واصل تحقيق المكاسب للشهر الثاني على التوالي، ليقترب تدريجيًا من الهدف السعري الذي وضعته مؤسسات مالية كبرى عند 4000 دولار للأونصة، وهو مستوى كان يُعتقد سابقًا أنه لن يتحقق قبل منتصف العام المقبل، إلا أن تطورات السوق الراهنة تشير إلى احتمالية بلوغه قبل نهاية العام الحالي، إذا استمرت الظروف الاقتصادية الداعمة لهذا الصعود.

من جانب آخر، ظل مؤشر الدولار الأمريكي قريبًا من أدنى مستوياته منذ أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حاملي العملات الأخرى، وزاد من الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الحزب الجمهوري، في ظل استمرار الخلافات الحادة مع الديمقراطيين. وأدى هذا التعثر السياسي إلى تعطل معظم أنشطة الحكومة الفيدرالية، وسط تحذيرات من امتداد الأزمة بما ينذر بفقدان آلاف الوظائف الحكومية ويبعث برسائل قلق إلى الاقتصاد العالمي.

كما أن الانتظار يسيطر على المتعاملين في الأسواق ترقبًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والتي كان من المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة القادمة، لكنها قد تتأجل بسبب توقف بعض الوكالات الحكومية عن العمل. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها توفر مؤشرات أساسية حول حالة سوق العمل الأمريكي، الذي يُنظر إلى تباطؤه كعامل محفز للتوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

في المجمل، يبقى مشهد الذهب العالمي مستقراً وسط تدفقات مستمرة للمستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل الغموض السياسي والاقتصادي، وتتابع الأسواق عن كثب التطورات في الولايات المتحدة مع استمرار الأزمات السياسية ومؤشرات الاقتصاد التي من شأنها أن تحدد المسار المستقبلي للذهب في المرحلة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي