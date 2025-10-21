الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، أعمال المائدة المستديرة لقطاع الطاقة في الأردن، التي تعقد بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

افتتاح أعمال المائدة المستديرة لقطاع الطاقة

وأكد الخرابشة أهمية هذه النقاشات في دعم جهود تطوير قطاع الكهرباء في ظل التحديات التي تواجه عملية التخطيط، مشيرا إلى أن تنظيم الورشة جاء بطلب من الوزارة لمساعدة الفرق الفنية في تحديد أكثر الخيارات القابلة للتنفيذ ضمن الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة.

وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى دراسة البدائل الفنية والمالية في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية ومحطات الغاز، للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن التغير المستمر في الأسعار والتطور التقني السريع يجعلان من التخطيط تحديا يتطلب دراسة دقيقة للجدوى قبل اعتماد أي خيار.

وأعرب الخرابشة عن شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه المتواصل، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة القطاع.

من جهتها، أكدت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك جريتشن بيري، حرص البنك على نقل خبراته إلى الأردن، مشيدة بالشراكة والثقة المتبادلة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأكدت استمرار التعاون في مجالات الاستثمار والحوار حول السياسات العامة للقطاع، مشيرة إلى أن البنك يعمل على تطوير مسار خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة بالأردن لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، ومناقشة موضوعات تشمل موازنة شبكة الكهرباء في ظل ارتفاع الطاقة المتجددة، ودور الغاز والطاقة النظيفة في دعم الانتقال نحو نظام كهربائي منخفض الكربون.

وعقدت أعمال المائدة المستديرة بحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة، وبمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن البنك وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء.