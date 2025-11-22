نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 11 فلسطينيًا اعتقال 6 آخرين خرجوا من انفاق رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن قواته العاملة في شرق رفح نفّذت عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أسفرت عن اغتيال 11 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين قال إنهم حاولوا الخروج من انفاق رفح.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قوة إسرائيلية "اعترضت واعتقلت أحد الشبان" الذين حاولوا الفرار من تلك المنطقة، قبل أن تنهي العملية التي استهدفت 17 شخصا بين قتيل ومعتقل، مشيرا إلى نقل المعتقلين إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق.

وقال البيان أن قوات الجيش "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد وتفكيك ما تسميه بالبنى التحتية للمقاومة"، ما يثير مخاوف جدية من توسيع الخروقات وتصعيد جديد في جنوب القطاع، خصوصا في رفح التي لا تزال تحت ضغط عسكري مستمر.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم إن حركة حماس "انتهكت وقف إطلاق النار" بإرسال مقاتل إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتنفيذ هجوم استهدف جنودا إسرائيليين.

وقال إن القوات الإسرائيلية ردت بقتل خمسة من "كبار قادة" الحركة. وجاء هذا التصريح في بيان نشر على الحساب الرسمي لنتنياهو على منصة إكس باللغة الإنجليزية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من حالة هدوء نسبي شهدها قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية بهدف تخفيف وتيرة العمليات العسكرية وفتح المجال أمام مباحثات تفاوضية أوسع. غير أن الاتفاق شهد خروقات متكررة من الجانبين وفق تقارير متعددة، ما جعل استدامته موضع شك منذ اللحظة الأولى.

ويذكر أن جنوب قطاع غزة، خصوصا منطقة رفح يشهد منذ أشهر عمليات إسرائيلية مركزة تستهدف شبكة الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها تستخدم لتهريب السلاح وتحرك عناصر حماس. وفي المقابل، تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل باستخدام وقف إطلاق النار "غطاء" لتعزيز مواقعها العسكرية في محيط المناطق الجنوبية.