أخبار اليمن : ما سبب طقطقة المفاصل؟

ما سبب طقطقة المفاصل؟أشارت الدكتورة كريستينا سيروتينكو إلى أن صوت الطقطقة المصحوب بألم في المفصل، قد يكون أول علامة على التهاب المفاصل.

ويُعرف التهاب المفاصل بأنه تلف مزمن وتدريجي للغضروف المفصلي، لا يرافقه عادة التهاب فعلي، حيث يؤدي تدهور الغضروف إلى احتكاك العظام ببعضها أثناء حركة المفصل، ما يسبب صوت الطقطقة أو النقر. ويحدث الألم غالبا عند بذل الجهد ويزول مع الراحة، بينما يعتبر تشوه المفاصل من السمات المميزة للمرض.

ويصيب التهاب المفاصل عادة الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، خاصة بعد سن 65، بسبب ضعف وتلف الغضروف مع التقدم في العمر. كما تساهم الأمراض المزمنة، وظروف العمل غير الملائمة، ونمط الحياة الخامل، والاستعداد الوراثي في زيادة خطر الإصابة، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة ويجعل حتى الحركات البسيطة مثل النهوض من الأريكة مؤلمة.

وقد حذرت الدكتورة سيروتينكو من أن طقطقة المفاصل لا تعني دائمًا الإصابة بالفصال العظمي، إذ توجد أسباب أخرى محتملة، مثل فقاعات الغاز في السائل الزليلي، والجفاف، والنشاط البدني المفرط، والالتهابات، والإصابات، ورواسب الأملاح، واختلال وضعية الأوتار والأربطة.

كما نصحت بعدم العلاج الذاتي، واستشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة ووضع خطة العلاج المناسبة.