نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بيراميدز × ريفرز يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره الإفريقي بمواجهة ريفـرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

ويرغب فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي يورتشيتش في تقديم بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية للمنافسين والحفاظ على مستواه القوي بعد مشواره في البطولة الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع بيراميدز ضمن المجموعة الأولى بجانب فرق: باور دينامو الزامبي، نهضة بركان المغربي، وريفـرز يونايتد النيجيري.

ترغب جماهير الكرة في معرفة القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى. ويدخل بيراميدز المباراة بهدف تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، بينما يسعى ريفرز يونايتد للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الماضية.

وتزايد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد اليوم بث مباشر، وكيفية مشاهدة اللقاء والقناة الناقلة الرسمية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد



أعلنت شبكة بي إن سبورتس أن قناة beIN SPORTS 6 ستكون هي القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد، كون الشبكة هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد اليوم



تقام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في:

9 مساء بتوقيت القاهرة

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة

8 مساء بتوقيت تونس والجزائر

11 مساء بتوقيت الإمارات

كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد



يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد عبر المنصات المدفوعة التابعة لبي إن سبورتس، سواء من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect، وذلك بجودة عالية ودون تقطيع.

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بيراميدز × ريفرز يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2025

معلق مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد



أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق محمد فوزي، الذي يقدم بصوته تغطية مميزة للمواجهات الإفريقية.

بيراميدز ضد ريفـرز يونايتد



تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق التأمين الأثيوبي في الدور الـ32 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، والتي أقيمت على أرضه في مصر.

في المقابل، تأهل ريفـرز يونايتد النيجيري بعد التفوق على فريق بلاك بولز مابوتو في تصفيات الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.