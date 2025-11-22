نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفتتاحات جديدة لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم فى عام ٢٠٢٦ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رجل الأعمال كامل أبو على - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية بإن المجموعة تعمل على افتتاح مجموعة من الفنادق الجديدة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم فى الموسم السياحى لعام ٢٠٢٦ بأجمالى ٢٠٠٠ غرفة وجناح فندقى.

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس تعتبر الأكبر فى السوق المصرى من حيث عدد الغرف ويعتبر السوق الالمانى من أهم الأسوق أختيارا للمجموعة حيث تستحوذ المجموعة على أكثر من ٤٠٪؜ من السياح الالمان الزائرين لمقاصد مصر السياحية بالترتيب الغردقة ثم مرسى علم ثم شرم الشيخ، يذكر ان تصريحات معالى وزير السياحة والاثار المصرى شريف فتحى بأن سياح السوق الالمانى سيصلون لأكثر من مليون و٧٠٠ الف سايح بنهاية العام الحالى مما يدعم سواحل البحر الآحمر ويبشر بموسم سياحى أستثنائى لعام ٢٠٢٦