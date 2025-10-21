الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، الثلاثاء، أن البيانات الجمركية التي تسجل في 1 تشرين الثاني تمنح مهلة جمركية تصل إلى 14 يوما لإنجازها ويدفع البيانات الجمركية.

الجمارك: مهلة 14 يومًا لإنجاز معاملات بيانات 1 تشرين الثاني

وقال العكاليك، إنّ المركبات التي لم تسجل قبل 1 تشرين الثاني لم يتم التخليص عليها لها خيارات أخرى أما إعادة تصدير أو التخليص عليها قطع وغيرها.

وأكّد إلتزام الجمارك بقرار مجلس الوزراء المتضمن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات وحسب القرار اعتبارا من 1 تشرين الثاني 2025، داعيا المواطنين والتجار والمستثمرين إلى "اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل بداية تشرين الثاني، وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار."

وكان مدير مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء عقيد جمارك ركاد العيسى، قد قرر سابقا استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمع المقبلة 24 -31 من تشرين الأول 2025 لغايات إتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات.

وأضاف العكاليك، أنّ كوادر الجمارك يعملون على مدار الساعة لانجاز المعاملات للمواطنين والتجار والمستثمرين.

وكانت الجمارك الأردنية قد أكّدت، أنّه لا تمديد لقرار وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات.