الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثالثة، تراجعا ملحوظا الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

تراجع أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثالثة الثلاثاء

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، 86.5 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 83 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 99 و76.7 و58.2 دينارًا على التوالي.