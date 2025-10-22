الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع دمشق على استعادة الأسواق التصديرية الأوروبية من خلال معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا الذي افتتح قبل قرابة شهر.

الأردن يسعى لاستعادة صادراته عبر باب الهوى

وأضاف القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن في عمّان، الثلاثاء، أن التعاون يشمل العودة التدريجية بعد تأهيل الطرق الدولية وتسهيل مرور الشاحنات عبر الحدود.

وبين القضاة أن افتتاح المعبر يعد "خطوة ستنعكس إيجابا على حركة التجارة الإقليمية وستعيد تنشيط سلاسل الإمداد التي كانت تمر عبر الأراضي السورية".

وأوضح أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى أوروبا كانت تتجاوز 500 مليون دولار سنويا قبل عام 2014؛ إلا أن الأحداث في سوريا أوقفت تلك المسارات الحيوية.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، إن إعادة تشغيل معبر باب الهوى الذي يربط سوريا مع تركيا تمثل أولوية استراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف خاصة تركيا وسوريا والأردن.

وأكد الحاج توفيق أن المعبر لا يخدم فقط حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بل يُعد أيضا شريانا حيويا للصادرات التركية إلى الأردن والأسواق العربية، خاصة دول الخليج، إذ يسهم في تسريع تدفق البضائع وخفض كلف النقل واختصار الوقت.