الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية استقرارا تاما في تعاملات صباح اليوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر 2025، لليوم الثاني على التوالي، بعد الانخفاض الملموس الذي سجلته يوم أمس.

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقر سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولا في المملكة، عند 83.90 دينارا، وسعر شرائه من المواطنين عند 80.50 دينارا.

كما بقي سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ثابتا عند 96.100 دينارا وسعر شرائه عند 93.100 دينارا. واستقر سعر بيع غرام عيار 18 عند 74.400 دينارا وسعر شرائه عند 68.800 دينارا، فيما ظل سعر بيع عيار 14 عند 56.500 دينارا وسعر شرائه عند 51.000 دينارا.



بناء على هذا الاستقرار، بقيت أسعار الليرات الذهبية دون تغيير، وجاءت على النحو التالي:

الليرة الرشادية (وزن 7 غرامات):

سعر البيع: 587.30 دينارا.

سعر الشراء: 563.50 دينارا.

الليرة الإنجليزية (وزن 8 غرامات):