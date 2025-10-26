الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد الأردن والاتحاد الأوروبي اجتماعا للحوار الاقتصادي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

الأردن والاتحاد الأوروبي يعقدان اجتماعا للحوار الاقتصادي

واطلع الجانبان على المستجدات والمؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، واستعرضا التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يمضي بها الأردن، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للأردن بما فيها المساعدة المالية الكلية.

كما جرى خلال الاجتماع إطلاع الجانب الأوروبي على مراحل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأولويات البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية للأعوام 2026–2029 التي تهدف إلى تحفيز النمو والتنافسية والاستثمار.