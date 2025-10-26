الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت بيانات حصلت عليها "المملكة" أن صافي الاقتراض الحكومي (موازنة) خلال فترة حكومة جعفر حسان، الممتدة من 1 تشرين الأول 2024 إلى 31 آب 2025، بلغ نحو 2.27 مليار دينار، نتيجة اقتراض إجمالي بقيمة 7.338 مليار دينار مقابل تسديد 5.06 مليار دينار.

تراجع صافي الاقتراض في عهد حكومة حسّان

وخلال فترة حكومة بشر الخصاونة، الممتدة من 1 تشرين الأول 2023 إلى 31 آب 2024، بلغ صافي الاقتراض نحو 2.442 مليار دينار، إذ بلغت قيمة الاقتراض 8.089 مليار دينار مقابل تسديد 5.647 مليار دينار.

أما في عهد حكومة عمر الرزاز، للفترة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 آب 2020، فبلغ صافي الاقتراض 3.019 مليار دينار، إذ بلغت قيمة الاقتراض 6.358 مليار دينار مقابل تسديد 3.339 مليار دينار.

وسجلت حكومة هاني الملقي، للفترة من 1 تشرين الأول 2017 إلى 14 حزيران 2018، صافي اقتراض بلغ 836 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الاقتراض 3.6 مليار دينار مقابل تسديد 2.764 مليار دينار.