الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البيض من المنتجات المهمة على سفرة المواطنين، ولا تستغني عنه الكثير من العائلات لاحتوائه على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الكبار والصغار.

أسعار البيض في الأردن

لهذا يتابع الكثير من المواطنين أسعار البيض، ومدى الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ عليه ومدى ارتباطها بمجريات الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر الماضي، لأسعار 90 سلعة غذائية، الارتفاعات التي طرأت على أسعار 7 سلع وهي بيض المائدة وبعض أصناف الخضار بنسب متفاوتة تراوحت بين 4% مثل البيض و12% مثل الثوم.



يذكر انه في عام 2023، بلغ متوسط سعر طبق البيض (12 بيضة) في الأردن 2.68 دولار (١.٩٠ دينار اردني)، حيث حل الأردن في المرتبة 42 عالميا والثانية عربيا بأسعار بيض المائدة، بحسب بيانات موقع الإحصاء العالمي "Global Product Prices" .