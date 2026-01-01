الرياض - كتبت رنا صلاح - تتأهب أسواق النفط العالمية لإغلاق دفاترها لعام 2025 مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ أزمة الجائحة في 2020، وسط ضغوط المعروض وتباطؤ الطلب العالمي، ما ألقى بظلال قاتمة على معنويات المتعاملين مع بداية العام الجديد.

النفط يختتم 2025 بأكبر تراجع منذ الجائحة

أسعار النفط اليوم:

انخفضت عقود خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.1% لتسجل 61.25 دولاراً للبرميل عند الساعة 6:26 صباحاً بتوقيت لندن.

هبط خام غرب تكساس الوسيط بنفس النسبة ليصل إلى 57.87 دولاراً للبرميل.

أسباب التراجع:

زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+ والمنتجين المستقلين.

تباطؤ نمو الطلب العالمي على الطاقة.

تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى احتمال حدوث فائض كبير في الأسواق خلال 2026، بينما تتبنى أمانة أوبك رؤية أكثر تفاؤلاً.

توقعات طويلة الأمد:

خبراء الاستثمار يرون أن انخفاض الأسعار قد يدفع شركات الحفر إلى تقليص الاستثمارات، مما قد يمهد لقفزة سعرية غير منظمة لاحقاً.

الأسواق تدخل عام 2026 بين راحة قصيرة المدى وقلق طويل الأمد.

الاجتماع المرتقب لأوبك+:

يعقد التحالف اجتماعاً افتراضياً في الرابع من يناير لتأكيد التزامه بخطة تجميد أي زيادات إضافية في الإنتاج.

بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع المخزونات بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ منتصف نوفمبر.

العوامل الجيوسياسية:

الإمارات أعلنت سحب قواتها من اليمن وسط تصاعد التوترات.

الولايات المتحدة تواصل فرض حصار جزئي على نفط فنزويلا.

روسيا شددت موقفها التفاوضي في الحرب الأوكرانية بعد هجوم مزعوم على مقر رئاسي.

التأثيرات الاقتصادية:

انخفاض أسعار النفط ساعد في تخفيف التضخم ودفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة ثلاث مرات خلال 2025.

في المقابل، تواجه الدول المنتجة تحديات مالية، حيث توقعت السعودية عجزاً في الميزانية بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف التقديرات السابقة.

يذكر أن معظم الأسواق المالية، بما فيها سوق النفط، ستغلق أبوابها يوم الخميس بمناسبة عطلة رأس السنة.