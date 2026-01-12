نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تصدر شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو إلى كندا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يناير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة على ساحل البحر المتوسط، وذلك عبر السفينة “LNG Endeavour” لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، والمتجهة إلى كندا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي تصدير هذه الشحنة ضمن سلسلة شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تصدرها مصر بشكل دوري، وذلك وفقًا لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رفع معدلات العائد الاقتصادي من موارد الطاقة.

كما يساهم تصدير هذه الشحنات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، بما يدعم الدور الاستراتيجي للبلاد في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، ويساهم في ترسيخ موقعها بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

