نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. خبراء اقتصاد يتوقعون ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يناير 2026 12:13 مساءً - سمر السيد _ توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المحلية خلال العام الجاري، بدعم من عدة عوامل أهمها تقلص التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، واستقرار السياسة النقدية، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. خبراء اقتصاد يتوقعون ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.