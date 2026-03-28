رئيس الوزراء: وفرة كبيرة في السلع واستقرار الأسعار رغم التحديات

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 06:17 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استقرار الأوضاع في الأسواق المحلية وتوافر السلع بكميات كبيرة، رغم التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن الدولة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه أجرى جولة ميدانية شملت سوق العبور وعددًا من منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث التقى بالتجار والقائمين على الأسواق، الذين أكدوا وفرة السلع واستقرار أسعارها، إلى جانب التزامهم بالحفاظ على هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بعض السلع، خاصة الخضروات والفاكهة، يتم تصديرها إلى الخارج، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن أسواق الجملة تمثل الحلقة الأساسية في منظومة التسعير، حيث تنعكس أسعارها على باقي حلقات التداول حتى تصل إلى المستهلك النهائي في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطماطم مؤخرًا، أوضح رئيس الوزراء أن ذلك جاء نتيجة ظرف طارئ مرتبط بتراجع الإنتاج في عدد من محافظات الصعيد، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الأزمة بدأت في الانحسار.

ولفت إلى أن أسعار الطماطم سجلت ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو في سوق العبور، مع توقعات بانخفاضها خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض ودخول إنتاج جديد من محافظات أخرى.

