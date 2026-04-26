المجلس الوطني للاعتماد ينجح في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية «EA»

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 03:13 صباحاً - نجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في تمديد الاعتراف الدولي الصادر للمجلس من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وذلك في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية Carbon Footprint (ISO 14067)، وقد تم تحديث بيانات المجلس على موقع المنظمة العالمية للاعتماد Global ACI بالإضافة للمنظمة الاوروبية للاعتماد.

وأكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن هذا الانجاز يأتي في إطار سعي وزارة الصناعة المستمر لتعظيم الاستفادة من الاعتراف الدولي بالمجلس وتعزيز قدراته في مجال قياس وتقليل الانبعاثات الكربونية وخاصة في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي وتحويل مصر إلى سوق لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.

جديرٌ بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد يعمل حالياً في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة ليكون أكبر جهة اعتماد علي مستوى العالم ويكون الاعتراف الدولي بهذه المجالات صادراً من المنظمة العالمية للاعتماد GLOBAL ACI و3 منظمات اقليمية وهي المنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الاوروبية للاعتماد EA.

