نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ارتفاع فاتورة الطاقة من 1.2 إلى 2.5 مليار دولار خلال أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 06:17 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تداعيات الحرب انعكست بشكل مباشر على فاتورة استيراد الطاقة، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن فاتورة الطاقة ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، ثم إلى 2.5 مليار دولار في مارس، ما يعكس زيادة تتجاوز الضعف خلال فترة قصيرة، في ظل استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعني وجود فجوة إضافية تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار شهريًا مقارنة بمستويات يناير، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف رئيس الوزراء أن استمرار هذا النمط من الاستهلاك في ظل محدودية الموارد الدولارية قد يفرض إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق، بما قد يؤثر على بعض البنود المتعلقة باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المصانع ودعم قطاع التصدير، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التوازن في الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد أن استقرار العملية الإنتاجية ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدارة تداعيات الأزمة العالمية بأقل قدر ممكن من التأثير على المواطن.

