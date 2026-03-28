رئيس الوزراء: تقليل ساعات عمل المحال ضمن خطة ترشيد الطاقة

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 06:17 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تطبق حزمة من الإجراءات التنظيمية بشكل متدرج بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء الناتجة عن ارتفاع الفاتورة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر أبريل تأتي في إطار تنظيمي مرن يراعي النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أن قطاع التجارة يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد القومي، وبالتالي يتم التعامل معه دون الإضرار بحركته بقدر الإمكان.

وأكد أن القوانين المنظمة لعمل المحال تنص على الإغلاق في الساعة 10 مساءً، غير أن الحكومة قررت تقديم الموعد إلى 9 مساءً فقط ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، دون إحداث تغيير جذري في نمط حياة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يمتد ليشمل تقليل استهلاك الوقود المرتبط بحركة المواطنين ووسائل النقل، مثل الانتقال إلى المطاعم والكافيهات والمولات، وهو ما ينعكس على إجمالي فاتورة الاستهلاك.

وأضاف أن تطبيق هذه القرارات يسهم في تحقيق وفر نسبي في استهلاك الطاقة، وفقًا لتقديرات وزارة الكهرباء ووزارة البترول، مؤكدًا أن حجم الوفر يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام الجميع بتنفيذها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل مع الملف بشكل تدريجي لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين أو تغيير نمط الحياة بشكل حاد، إلا أنه في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الاستهلاك.

