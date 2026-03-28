رئيس الوزراء: العمل عن بُعد يوم أسبوعيًا لمدة شهر

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 07:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت حزمة من الإجراءات الفورية لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، في ضوء الارتفاعات الأخيرة في فاتورة السولار والبنزين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجارية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن شهرين، مع تكليف الوزراء بإعداد حصر شامل بهذه المشروعات تمهيدًا لتطبيق القرار.

وأضاف أنه تم التوجيه أيضًا بخفض مخصصات الوقود بنسبة 30% للسيارات والمركبات الحكومية، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك داخل الأجهزة التنفيذية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت تفعيل نظام العمل عن بُعد كأحد الأدوات التي يمكن أن تحقق وفرًا في استهلاك الطاقة والكهرباء والوقود، موضحًا أن الدراسات أثبتت وجود انخفاض ملحوظ في الاستهلاك خلال أيام العطلات نتيجة تقليل حركة الانتقال والتشغيل.

وذكر مدبولي أنه تقرر بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من أول يوم أحد في شهر أبريل لمدة شهر، ليشمل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.

وأكد أن المصانع لن يشملها القرار لضمان استمرار عجلة الإنتاج، إلى جانب استثناء الخدمات الأساسية مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي والمستشفيات، باعتبارها خدمات لا يمكن أن تتوقف.

