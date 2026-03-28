رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6%

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 07:10 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن استهداف تحقيق نمو قوي في الإيرادات العامة بنسبة 27.6%، لتتجاوز إجمالي الإيرادات حاجز 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن معدل نمو المصروفات العامة سيبلغ نحو 13.2% فقط، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو استمرار نمو الإيرادات بمعدل أعلى من المصروفات، بهدف الوصول تدريجيًا إلى مستويات أكثر توازنًا في المالية العامة.

وأضاف أنه ولأول مرة تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى ما دون 5%، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي واقتراب الوصول إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وصحة مالية.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة وتحقيق الانضباط المالي.

