رئيس الوزراء: نستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% العام المقبل

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 07:10 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن مؤشرات العجز الكلي في الموازنة العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خفض العجز إلى مستوى 4.9% خلال العام المالي المقبل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا التطور يمثل نقلة مهمة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تجاوز العجز مستويات 7% و8% و11% خلال فترة الأزمات الاقتصادية، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع تحسن الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة للدولة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات الكلية.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.