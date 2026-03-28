رئيس الوزراء: مخزون المواد الخام من الأدوية يغطي ما بين 12 و16 شهرًا

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 07:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بعامي 2023 و2024، اللذين شهدا أزمة في توافر العملة الأجنبية أثرت على القدرة على تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الوضع الحالي يختلف بشكل واضح، حيث أصبحت الموارد الخام ومستلزمات الإنتاج داخل السوق المحلي متوافرة بشكل يغطي احتياجات تمتد لعدة أشهر، سواء في القطاعات الصناعية أو قطاع الدواء.

وأشار إلى أن القطاع الدوائي على وجه الخصوص يتمتع بمخزون آمن من المواد الخام يكفي لفترات تتراوح ما بين 12 إلى 16 شهرًا، ما يعزز استقرار الإمدادات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الحكومة، بالتنسيق مع وزير الصحة، تتابع بصفة مستمرة توافر مدخلات الإنتاج لضمان عدم حدوث أي أزمات في سلاسل الإمداد.

القطاع المصرفي ينجح في تدبير العملة الأجنبية

ولفت إلى أن القطاع المصرفي أصبح قادرًا على تدبير احتياجات السوق من النقد الأجنبي بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن الدولة تعمل على استمرار دوران عجلة الاقتصاد رغم التحديات الإقليمية وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية.

