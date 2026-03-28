نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: أولوية كبرى لمشروعات حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المشروعات الاستثمارية المرتبطة بمبادرتي “حياة كريمة” و”التأمين الصحي الشامل” تحظى بأولوية كبيرة في الموازنة الجديدة ضمن توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تعمل على دفع هذه المشروعات بقوة خلال الفترة القادمة، باعتبارها من أهم أدوات تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن شق الحماية الاجتماعية يمثل محورًا رئيسيًا في السياسات الحكومية، من خلال مجموعة واسعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين في مختلف مجالات الحياة.

وأضاف أن هذه البرامج تشمل دعم التموين، ودعم مختلف أشكال الحماية الاجتماعية، إلى جانب برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن هذه المنظومة بالكامل تحظى بأولوية قصوى في توجهات الدولة.

وشدد على أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

Yara يكتب

اكتب إلى صالة التحرير

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: أولوية كبرى لمشروعات حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.