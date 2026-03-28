نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة بموازنة العام المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ كشف وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة خصصت أكثر من 90 مليار جنيه لدعم قطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية المختلفة ضمن الموازنة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النمو.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة تعكس سياسة مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، مع الاستمرار في خفض العجز الكلي الذي تراجع من مستويات تجاوزت 7% في السنوات الماضية إلى نحو 5%، مع استهداف الوصول إلى 4.9% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعد أقل من متوسط العجز في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتؤكد نجاح الدولة في تحقيق تقدم تدريجي في مسار الإصلاح المالي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين إجراءات الانضباط المالي وتقديم دعم مباشر للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة الممولة من الموازنة بنسبة تتراوح بين 28% و29%، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وخلق فرص العمل.

وشدد وزير المالية على أن تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين يمثل أولوية رئيسية، موضحًا أن المؤشرات بدأت بالفعل في التحسن التدريجي من مرحلة التصاعد إلى مرحلة الاستقرار ثم التراجع، مع استمرار العمل لتحقيق المزيد من الانضباط المالي خلال الفترة المقبلة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة بموازنة العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.