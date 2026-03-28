نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: أصدرنا سندات تكميلية دولية بقيمة 540 مليون دولار بعائد 8.25% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مصر نفذت خلال الأسبوع الماضي إصدارًا تكميليًا لأحد إصداراتها من السندات الدولية في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس استمرار قدرة الدولة على الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الإصدار التكميلي استهدف سندات تستحق بعد 7 سنوات، وهو آلية مالية معروفة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر إلى هذا النوع من الإصدارات التكميلية.

وأضاف أن قيمة الإصدار تراوحت بين 540 و550 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الطلب الذي استهدفته الحكومة دون التوسع في الاقتراض، لافتًا إلى أن الإصدار تم بعائد يبلغ نحو 8.25%، وهو أقل من تكلفة إصدار مماثل تم قبل نحو ثلاث سنوات.

وأكد أن نجاح هذا الطرح يعكس تحسن نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري، مدعومًا بالإجراءات الإصلاحية والتنسيق بين الدولة والمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تمكنت من دخول الأسواق الدولية في ظل الظروف الراهنة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقراره النسبي.

