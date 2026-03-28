رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى فائض أولي يتم تحقيقه في تاريخ مصر، ويعد من بين أعلى المعدلات عالميًا.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا الفائض يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن مفهوم الفائض الأولي يعني تحقيق إيرادات أعلى من المصروفات قبل احتساب خدمة الدين والفوائد.

وشدد على أن تحقيق هذا المستوى من الفائض يعكس قوة الأداء المالي للدولة، وتحسن قدرتها على ضبط الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.

