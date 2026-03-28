وزير المالية: نستهدف نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27% ضمن الموازنة الجديدة

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يرتكز على أربعة أولويات رئيسية تعكس توجهات واضحة لدعم الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا متخصصًا خلال الأسبوع الجاري لعرض تفاصيل الموازنة بشكل موسع.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 27%، مؤكدًا أن هذا النمو يتحقق من خلال توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام الضريبي، وليس عبر فرض أي زيادات جديدة في الأسعار أو الأعباء.

وشدد وزير المالية على أن معدلات نمو الإيرادات خلال السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا متدرجًا، حيث سجلت 36% في عام سابق و31% إلى 32% في العام الحالي، بما يعكس تطور الأداء المالي للدولة.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال التبسيط والتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يساهم في دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النمو.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إضافة نحو 100 ألف ممول جديد خلال العام المقبل عبر النظام الضريبي المبسط والحزم التيسيرية الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض أعباء جديدة.

وأكد أن السياسات المالية الحالية تعتمد على التبسيط والتسهيل وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة.

