وزير المالية: الانتهاء من إعداد الموازنة وإرسالها للبرلمان قبل 31 مارس

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد لإرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة ومراجعتها واعتمادها من مجلس الوزراء، لتدخل حاليًا مرحلة الإرسال والتجهيز النهائي.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الموازنة ستتضمن حزمة واسعة من التسهيلات المصاحبة، تشمل إجراءات ضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، إلى جانب خفض بعض التكاليف وتوسيع نطاق المزايا الممنوحة، بما يتيح مساحة أكبر للنشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة ستطرح أيضًا حزمة من التسهيلات الجمركية ضمن نفس الحزمة، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الإجرائية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم حركة التجارة.

