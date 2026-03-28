نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 09:13 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن خدمة الدين ضمن الموازنة العامة للعام المالي المقبل ستنمو بمعدل 5% فقط، وهو ما يقل بشكل واضح عن معدل نمو المصروفات العامة البالغ 13.2%، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الأخرى ذات الأولوية.

وأضاف أن هذا التوجه يسمح بنمو بنود الإنفاق الأخرى بمعدلات تتراوح بين 20% و25%، بما يدعم توجيه موارد أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أنه تم تحقيق هذا المستهدف خلال العام الماضي، مع الاستمرار في تنفيذه خلال العام الحالي والمقبل.

وأكد أن هذا المسار يعكس سياسة مالية تستهدف الاقتراض في أضيق الحدود الممكنة، مع الاعتماد على سداد الالتزامات تدريجيًا، بما يضمن تحسين هيكل الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

