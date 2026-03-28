مسؤولة بريطانية تزور مصر لتعزيز شراكة النمو الأخضر والطاقة

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 10:10 مساءً - سمر السيد_ تصل اليوم إلى القاهرة الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، الدكتورة راشيل كايت، لتعزيز شراكة المملكة المتحدة مع مصر في مجالات العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وذلك قبيل الإطلاق الوزاري لشراكة النمو الأخضر بين المملكة المتحدة ومصر في مايو المقبل.

كما تسبق هذه الزيارة زيارة رئيس الوزراء البريطاني لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

وحسبما أفاد البيان الصحفي عن السفارة البريطانية، تلتقي الدكتورة كايت خلال زيارتها بوزراء مصريين وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص تعميق العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر في مجالي المناخ والطاقة، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتعاون الوثيق في مجال الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة.

كما ستسلط الضوء على المبادرات الناجحة التي تمولها المملكة المتحدة في مجالات المناخ والطاقة والطبيعة، وستقدم التوجيهات للشركاء المحليين ورواد الأعمال حول كيفية توسيع نطاق مشاريعهم وتعظيم أثرها.

وتؤكد هذه الزيارة التزام المملكة المتحدة بالبقاء شريكًا منفتحًا وفاعلًا في المحافل متعددة الأطراف، وتؤكد استعدادها لدعم الجهود الإقليمية لمصر في المجالات التي تتوافق فيها الأولويات بشكل وثيق، لا سيما في مجال النمو الاقتصادي الأخضر.

