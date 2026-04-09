معركة حرية الملاحة.. اليونان تهاجم مقترح إيران وترامب يتحرك لفتح هرمز دون رسوم

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 صباحاً - وكالات _ قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن فرض رسوم على السفن مقابل عبور مضيق هرمز، كما اقترحت إيران، أمر غير مقبول، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تمثل سابقة خطيرة تمس حرية الملاحة العالمية.

وأشار إلى أن التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة ألقت بظلالها على موانئ الخليج وأدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية دون أي قيود، بما في ذلك رسوم المرور، مشددة على أن الأولوية العاجلة لواشنطن هي تأمين الملاحة وإعادة تشغيل المضيق بشكل كامل وآمن.

وأضافت أن حركة الملاحة في المضيق شهدت تحسنًا اليوم، دون الكشف عن الجهة التي تسيطر عليه حاليًا.

وفي تطور متصل، أعلن ترامب موافقته على وقف الضربات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، موضحًا أن القرار جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، وبشرط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن.

