عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة وسط ضغوط التضخم وترقب سياسي

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 02:03 صباحاً - قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل مستقرة عند نطاق 3.50 إلى 3.75، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق التي كانت تسعّر هذا القرار بنسبة 100%.

ويُنظر إلى الاجتماع على أنه قد يكون الأخير لرئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل.

التضخم وسوق العمل

جاء القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث بقي معدل التضخم فوق هدف 2% للعام الخامس على التوالي، فيما يظل سوق العمل ضعيفاً.

وكان نائب رئيس الفيدرالي السابق روجر فيرغسون قد صرح قبل صدور القرار بأن “المهمة المزدوجة للفيدرالي تشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل، لكن على صعيد التضخم هناك الكثير من العمل مع معدل ثابت عند 3%”.

وقد بلغ معدل التضخم 3% وفق مؤشر الفيدرالي المفضل، في حين بقيت أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل، ومتوسط البنزين عند 4.18 دولار للجالون داخل الولايات المتحدة، وهي المعطيات التي تعقد مهمة البنك المركزي المصري وفق مراقبين.

موقف المؤسسات المالية

كما توقع كبير الاقتصاديين في Goldman Sachs ديفيد ميركل أن البيان الصادر بعد الاجتماع سيقر بتحسن بيانات سوق العمل وارتفاع التضخم، لكنه سيبقى التوجيهات دون تغيير، مع احتمالية تسجيل معارضة واحدة فقط كما حدث في مارس، مشيراً إلى أن الإجماع قوي على البقاء في وضع الانتظار حالياً.

قرارات الفيدرالي منذ يناير 2025

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2025، جاءت قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على النحو التالي:

وبهذا يكون الفيدرالي قد خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات متتالية في النصف الثاني من 2025، ثم ثبتها منذ ديسمبر 2025 وحتى الآن، في محاولة لموازنة ضغوط التضخم مع الضغوط السياسية من البيت الأبيض.

