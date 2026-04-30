الألمانى ماتياس جولينبيك يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 01:27 صباحاً - استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، إلى طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماتياس جولينبيك كحكم ساحة.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، محتلا صدارة الدورى، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، بينما يقع الأهلى في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

حظوظ الزمالك للفوز بالدورى

الفرصة الأولى للزمالك، أن يفوز في مباراتين من المباريات المتبقية دون النظر إلى نتائج باقى الفرق، ويصل رصيده الى النقطة 56 مبتعدا عن أقرب منافسيه بيراميدز والأهلى.

الفرصة الثانية هى الفوز على الأهلى بأى نتيجة سيرفع رصيد الأبيض إلى النقطة 53، في الوقت الذى يخسر فيه بيراميدز أمام انبى في المباراة المقبلة، و التي تقام في نفس يوم مواجهة القمة، سيتجمد رصيد السماوى عند النقطة 47، وهو ما يمنح الزمالك اللقب، خاصة وأن المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز ترجح كفة الأبيض.

الفرصة الثالثة وهى عدم فوز الزمالك في أي مباراة، من الثلاث المتبقية، ويكون رصيده 50 نقطة فقط، وبيراميدز يحصد 3 نقاط من مبارياته المتبقية، ليصل إلى النقطة 50، في الوقت الذى لايستطيع الأهلى جمع أكثر من 5 نقاط من المباريات القادمة ليصل الى النقطة 49 فقط، وبالتالي يتوج الزمالك بالدورى رسميا.