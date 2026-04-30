نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية خلال الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 02:03 صباحاً - _ ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.2 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته بانخفاض 231 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما انخفضت 796 ألف برميل خلال الأسبوع.

