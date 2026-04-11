كيف يؤثر وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط على أسعار النفط؟.. بنك أمريكي يوضح

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 11:03 مساءً - سمر السيد_ أبقى محللو السلع لدى بنك جولدمان ساكس الأمريكي على توقعاتهم متوسطة الأجل الخاصة بسعر برميل النفط دون تغيير حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، متوقعين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام.

ولفت تحليل حديث أصدره البنك إلى انخفاض أسعار النفط عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، إلى 95.90 دولارًا للبرميل عند إغلاق تداولات يوم الخميس الماضي، مقابل سعره البالغ 109.30 دولارًا يوم الثلاثاء السابق عليه.

وأشار تحليل البنك إلى أن مسار أسعار النفط سيعتمد على مدى وسرعة التعافي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد ممر تجاري حيوي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات البترول العالمية.

وكان بنك جولدمان ساكس قد رفع توقعاته لأسعار النفط في الربع الأخير من العام الجاري من 71 دولارًا إلى 80 دولارًا في منتصف مارس الماضي، بسبب اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية بالبنك، إن التوقع الثابت بشأن أسعار النفط يفترض أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستبدأ بالتحسن خلال نهاية هذا الأسبوع، يليها تعافٍ تدريجي لمدة شهر في صادرات النفط من الخليج العربي إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

وأشار إلى أنه إذا لم يصمد وقف إطلاق النار وتأجل إعادة فتح مضيق هرمز لمدة شهر، فقد يصل متوسط سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأخير من عام 2026.

وافترض البنك سيناريو بالغ السوء، وهو تأخر إعادة فتح مضيق هرمز، واستمرار خسائر إنتاج النفط في الشرق الأوسط بمقدار مليوني برميل يوميًا، فمن المتوقع وصول أسعار خام برنت إلى 115 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2026.

ويؤكد سترويفن على استمرار حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار، قائلًا إنه ما زال يرى أن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل نحو الارتفاع في المحصلة، نتيجةً لاحتمال استمرار الاضطرابات لفترات أطول واستمرار خسائر إنتاج النفط الخام.

