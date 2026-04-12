الأهلى يفوز على سموحة فى الوقت القاتل ويستعيد الانتصارات بمرحلة حسم الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:30 صباحاً -

خطف فريق الأهلي فوزا ثمينا على حساب سموحة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ وسط سيطرة على المباراة ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق السكندري، فيما غلب الأداء الدفاعي والتراجع على سموحة، الذي تواجد حول منطقة جزاء، في ظل ضغط لاعبي الأهلي، واستمرت سيطرة الأهلي السلبية بعد مرور ربع ساعة وسط محاولات لفتح ثغرة في دفاع سموحة.

وأحرز محمود تريزيجيه هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 من رأسية رائعة بعد استقبال ركنية أحمد سيد زيزو لينهي صيام الأهلي عن محاولة زيارة شباك الضيوف.

وهدد حسام أشرف مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 41 من ركلة حرة مباشرة ولكن مرت أعلى العارضة، وأحرز صامويل أمادي لاعب سموحة هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بالتعادل الإيجابي 1-1 حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

استمر ضغط الأهلي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم، وأجرى الأهلي تغييرا في الدقيقة 56 بنزول مروان عثمان بدلا من محمد شريف، وهدد عمرو السيسي مرمى الأهلي بتسديدة في الدقيقة 60 ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

أجرى الأهلي تغييرين في مباراته أمام سموحة بنزول أشرف بن شرقي ومحمد بن رمضان بدلا من أحمد زيزو وإمام عاشور، في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وغابت الفاعلية الهجومية للأهلي داخل منطقة الجزاء، حيث لم يهدد مرمى سموحة في أول نصف ساعة بالشوط الثاني سوى بتسديدة لمروان عطية في الدقيقة 70 حولها مدافع سموحة إلى ركنية.

وأجرى الأهلي تغيير جديد في الدقيقة 83 بنزول طاهر محمد بدلا من ياسين مرعي، ولعب تريزيجيه رأسية في الدقيقة 83 ولكن أمسك بها حارس سموحة.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد استقبال عرضية محمد هاني وأهدأها راسية في شباك سموحة، واستمرت النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-1.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري في الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات في الوسط، وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد وحمزة علاء.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي، أحمد ميهوب في حراسة المرمى، هشام حافظ – عبد الرحمن عامر – عمرو السيسي – سمير فكري في الدفاع، وحسام أشرف – خالد الغندور – محمد مصطفى ميدو – نيلسون سيميدو في الوسط، وأحمد خالد – صامويل أمادوا – محمد رجب في الهجوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

لعب الفريقان 30 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 23 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه مروان عثمان.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0 موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاثة مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- 0 موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.