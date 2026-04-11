دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 07:06 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%.

قال الوزير، في مؤتمر صحف ، إنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 10% ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي 39% لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

قال الوزير، إنه تم توفير 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلي؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.