الكرة تحمل وجهين.. برشلونة ضد إسبانيول في مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 صباحاً - يخوض فريق برشلونة مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام غريمه المحلي إسبانيول ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب كامب نو ضمن مواجهات ديربي كتالونيا التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية كبيرة.

موقف برشلونة واسبانيول في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل الفريق تقديم عروض قوية خلال الموسم الحالي جعلته يعتلي صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق مريح عن منافسيه، حيث يمتلك الفريق 76 نقطة في رصيده حتى الآن، ليؤكد تفوقه الكبير محليًا هذا الموسم.

ويطمح النادي الكتالوني إلى تحقيق فوز جديد يرسخ به صدارته ويقترب خطوة إضافية نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، خاصة في ظل تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد خلال الجولة نفسها بعد سقوطه في فخ التعادل أمام جيرونا، وهو ما يمنح برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في القمة.

أما إسبانيول، فيدخل اللقاء محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر وخطف نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة، خصوصًا أن مباريات الديربي غالبًا ما تشهد مفاجآت وتنافسًا مختلفًا عن باقي المواجهات.

موعد مباراة برشلونة ضد اسبانيول

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول

سيتم نقل اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الرسمي للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المباراة، في مواجهة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.