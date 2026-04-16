صندوق النقد: تأثير أزمة إيران على الاقتصاد المصري محدود

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 10:06 مساءً - سمر السيد _ قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن تأثير حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا أو مقبولًا، موضحًا أنه تم رصد تراجع في فروق العائد (spreads) في مصر وعودتها إلى مستوياتها السابقة.

وأضاف أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مبكرة لمواجهة الصدمة الناجمة عن الحرب، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإجراءات على مستوى البنك المركزي المصري والحكومة لمواجهة هذه الصدمة.

وتابع في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم الخميس بصورة افتراضية على هامش انعقاد اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن قدرات السلطات المصرية تطورت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، الذي كان من أبرز ركائزه الأساسية حماية الاقتصاد من التعرض لمثل هذه الصدمات.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات، مع الاعتماد على مرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد، والحد من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأضاف أزعور أن الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي المصري اليوم تمثل عنصر دعم أساسي للثقة في الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ساهمت في تحسين الإيرادات، وتعزيز القدرة المالية، مشيرا إلى استخدام الحكومة للبرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

