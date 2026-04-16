الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع

الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيعاستقر الدولار، اليوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي مقابل العملات الرئيسية.

واستقر اليورو عند 1.1808 دولار وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3569 دولار. وارتفعت العملتان بنحو 0.1 بالمئة خلال اليوم لتقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير الماضي.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7173 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59139 دولار، وكلاهما قرب أعلى مستوياتهما في شهر.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 158.78 بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تكثيف التواصل بشأن أسعار الصرف، وذلك بعد اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء.

وتداول اليوان خارج الصين عند 6.8146 للدولار بارتفاع حوالي 0.04 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.