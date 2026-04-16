الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع
استقر الدولار، اليوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي مقابل العملات الرئيسية.
واستقر اليورو عند 1.1808 دولار وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3569 دولار. وارتفعت العملتان بنحو 0.1 بالمئة خلال اليوم لتقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير الماضي.
وبلغ سعر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7173 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59139 دولار، وكلاهما قرب أعلى مستوياتهما في شهر.
وارتفع الين الياباني قليلا إلى 158.78 بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تكثيف التواصل بشأن أسعار الصرف، وذلك بعد اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء.
وتداول اليوان خارج الصين عند 6.8146 للدولار بارتفاع حوالي 0.04 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.