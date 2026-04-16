وزير المالية: الأسواق الناشئة والدول النامية الأكثر تضررا من التحديات الإقليمية الراهنة

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 11:03 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا.

نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا

قال كجوك، في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

مؤشرات «النمو» و«الفائض الأولي» إيجابية.. ومعدلات الدين والعجز تتراجع

أضاف الوزير، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة «عدم اليقين» العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري، والفائض الأولي إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

