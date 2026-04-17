الأمين العام لجامعة الدول العربية يرحب بوقف إطلاق النار فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 12:38 صباحاً - رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، معتبرًا الخطوة تطورًا إيجابيًا خاصة في ما يتعلق بتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد أبو الغيط أن هذا التطور يعكس نجاح التحركات الدبلوماسية العربية التي ساهمت في الدفع نحو التهدئة، مشددًا على أهمية البناء على هذه الخطوة للوصول إلى حلول أكثر استدامة.

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم الجامعة على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار فور دخوله حيز التنفيذ، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لبدء مفاوضات جادة تفضي إلى تهدئة دائمة.

وجددت الجامعة دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحمي مؤسسات الدولة.

يرى الموقف العربي أن الهدنة تمثل خطوة تمهيدية مهمة يمكن أن تفتح الباب أمام تسوية سياسية أوسع، إذا ما تم استثمارها بشكل فعّال خلال الفترة المقبلة.