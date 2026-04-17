مصر ترحب بإعلان الرئيس الامريكى التوصل لوقف إطلاق النار فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 12:38 صباحاً - رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان الشقيق لمدة عشرة أيام، وتعتبره خطوة مهمة فى سبيل خفض التصعيد والتوتر ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكدت مصر على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، وتُشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها وتمكين مؤسساتها الوطنية. كما تجدد مصر موقفها بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بدون انتقائية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان استدامة وقف إطلاق النار، بما يسهم فى التخفيف من معاناة المدنيين اللبنانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ويفسح المجال لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.