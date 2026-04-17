السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكى عن وقف إطلاق النار فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 12:38 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان، وتثمينها للدور الإيجابى الكبير الذى قام به الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم/الخميس/، - إن:"المملكة تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه".