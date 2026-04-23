وزير الاستثمار يطلق بوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع الأونكتاد لدعم الصادرات

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 01:14 صباحاً - محمد أحمد_ شهد دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، والتي تأتي في إطار تكامل الجهود بين الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبتمويل من المملكة المتحدة، دعمًا لتعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البوابة تمثل خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” تعد إحدى الأدوات المحورية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية.

وأشار، خلال كلمته في الفعالية، إلى أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة جميع الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، بما يعزز الشفافية ويُبسط التعاملات أمام مجتمع الأعمال.

وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة وشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية في مصر ضمن منصة رقمية موحدة.

وثمن الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل المشروع، إلى جانب جهود فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل خلال الأشهر الماضية على إعداد وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.

وأوضح أن بوابة المعلومات التجارية تستهدف تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، بالإضافة إلى تحديد الجهات المختصة ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، لا سيما ما يتعلق بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، موضحًا أن التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعكس التزامًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.

وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

