باريس يستعيد التوازن بثلاثية في نانت
استعاد باريس سان جيرمان توازنه بالفوز 3 -صفر على ضيفه نانت، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.
وعلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين لسان جيرمان الأول والثالث، بينما أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني في الدقائق 13 و37 و50.
وبهذا الفوز، رفع الفريق الباريسي، الذي كان تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ليون 1 - 2 في الجولة الماضية، رصيده في المركز الأول إلى 66 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن "لنس" صاحب المركز الثاني والذي تأهل لنهائي الكأس المحلية بفوزه على مونبيلييه 4 -1 في نصف النهائي أمس الثلاثاء.
في المقابل، واصل نانت نتائجه المخيبة حيث لم يحصد سوى 6 نقاط في النصف الثاني من الموسم في الدوري من فوز وحيد و3 تعادلات، مقابل 9 هزائم وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير) متأخرا بفارق 5 نقاط عن أوكسير السادس عشر.
