نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: استمرار مراجعة قرارات الترشيد بينها العمل عن بعد وإغلاق المحال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 11:15 مساءً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن لجنة إدارة الأزمة ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها مواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بعد.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن تطبيق نظام العمل عن بعد حقق وفرًا ملموسًا وساهم في تقليل حركة المرور، مرجحًا استمراره خلال الفترة المقبلة.

